Doppelschlag auf dem Transfermarkt? FC Barcelona und Hansi Flick haben Offensivduo angeblich als Wunschkandidaten ausgemacht

Williams seit Jugendtagen in Diensten von Athletic Bilbao

Williams spielte schon im Nachwuchs für Bilbao, ist ein waschechtes Eigengewächs der Basken. In der laufenden Saison kam der spanische Nationalspieler bisher zu 15 Einsätzen, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen.

Kvaratskhelia, seit 2022 in Neapel, lief in dieser Spielzeit bisher 14-mal für die Italiener auf. Dabei kam der 23-Jährige auf fünf Tore und zwei Assists.

Williams trifft mit Bilbao am Sonntagabend im Baskenland-Derby auf Real Sociedad, während Barcelona tags zuvor bei Celta Vigo zu Gast ist.

Für Kvaratskhelia steht am Dienstagabend noch ein Nations-League-Spiel mit Georgien in Tschechien auf dem Programm. In der nächsten Partie mit Napoli geht es am Sonntag zuhause gegen die AS Rom.