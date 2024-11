"Denkt, er ist größer als der Verein": TV-Experte mit heftiger Kritik an Vinícius Júnior und Real Madrid

Real Madrid verzichtete auf Reise zum Ballon d'Or

Weil City-Star Rodri letztlich bei der Wahl triumphierte und Vinicius leer ausging, war man bei den Königlichen offensichtlich sehr beleidigt. Real sagte die Reise nach Paris für seine gesamte Delegation ab, nachdem man vorab erfuhr, dass Rodri und nicht Vinicius gewinnen würde.

In LaLiga hechelt Real aktuell Erzrivale Barcelona hinterher, verlor den Clásico Ende Oktober zuhause mit 0:4. Und in der Champions League hat der Titelverteidiger zwei seiner vier bisherigen Spiele verloren und muss möglicherweise um den direkten Einzug in die K.o.-Phase bangen.

Real Madrid will sich offenbar schon im kommenden Sommer vorzeitig von Carlo Ancelotti trennen und den Italiener dann durch Bayer Leverkusens Cheftrainer Xabi Alonso ersetzen. Einem Bericht der Sport Bild zufolge hat Reals Präsident Florentino Perez diese Entscheidung bereits unumstößlich getroffen.