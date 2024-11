"Fiese Attacke": Barcelona-Boss Deco verteidigt Top-Talent Vitor Roque gegen Medien-Angriffe

Jetzt schon mehr Tore als in der Vorsaison

Anfang des Jahres holte der FC Barcelona Angreifer Vitor Roque für 30 Millionen Euro Ablöse von Athletico Paranaense. Bis zum Ende der laufenden Saison ist er an Real Betis verliehen.

In der Rückrunde der vergangenen Saison stand Vitor Roque in der Liga nur zweimal in der Startelf von Trainer Xavi. Dabei gelangen ihm in 14 Duellen zwei Tore.

In der laufenden Spielzeit steht er bei Real Betis bereits bei drei Treffern nach zehn Begegnungen. Außerdem lieferte er in der Copa del Rey beim 6:1 gegen Gévora in 18 Minuten einen Doppelpack.