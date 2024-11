"Ich glaube, er wird verlängern": Bindet Barcelona einen für Hansi Flick wichtigen Spieler langfristig?

Barcelonas Sportdirektor Deco hat keinerlei Zweifel daran, dass Mittelfeldspieler Pedri früher oder später einen neuen Vertrag bei den Katalanen unterschreiben wird.

"Ich glaube, Pedri wird verlängern, denn er will in diesem Verein Geschichte schreiben", sagte Deco der Mundo Deportivo.

Pedri fühle sich in Barcelona "wohl, er ist glücklich hier, will Titel gewinnen und ist wieder in Bestform (nach Verletzungsproblemen, d. Red.), nachdem er hart an sich gearbeitet hat", so Deco.

Pedris Vertrag in Barcelona läuft 2026 aus. Deco betonte: "Wir legen diese Saison den Fokus darauf, wichtige Trophäen zu gewinnen - aber wir wollen auch die Zukunft von wichtigen Spielern garantieren und Pedri ist einer davon."

Der 21-Jährige, schon seit 2020 bei Barça, ist unter dem neuen Trainer Hansi Flick absolut gesetzt. Bis dato kam Pedri diese Saison auf 17 Einsätze, in denen ihm drei Tore und zwei Assists gelangen.

Pedri weilt aktuell bei der spanischen Nationalmannschaft, mit der er in der Nations League zunächst am Freitag in Dänemark zu Gast ist. Am kommenden Montag spielen die Spanier dann zuhause gegen die Schweiz.

Die nächste Aufgabe mit Barcelona wartet auf Pedri am 23. November, wenn die Blaugrana bei Celta Vigo ran müssen.