"Alles ziemlich schlecht": Bei Real Madrid herrscht nach "europäischem Desaster" in Lille Alarmstimmung

© getty

Real Madrid ohne Toni Kroos: Es fehlt an Kreativität

"Wir tun uns schwer, etwas zu kreieren", sagte Ancelotti und bemängelte die fehlende "spielerische Klarheit", die sein Team auch nach der Einwechslung großer Namen wie Luka Modric und Kylian Mbappé an den Tag legte. Ähnlich hatte es unter anderem schon beim 1:1 im skandalumwobenen Stadtderby gegen Atlético in der Liga ausgesehen.

Eines wird dieser Tage überdeutlich: Im Mittelfeld der Königlichen klafft eine Lücke, die ein gewisser deutscher Ex-Nationalspieler hinterlassen hat. "Wir tun uns schwer, Toni Kroos zu ersetzen", hatte Ancelotti bereits vor der Partie gesagt - der 34-Jährige sei im Grunde "unersetzlich".

Kroos' Abgang zu betrauern, wird die Probleme aber nicht lösen. Das weiß auch Ancelotti. Und setzt bei aller Unzufriedenheit auf die heilsame Kraft der Niederlage. Die letzte Pleite, das 2:4 n.V. im Pokal gegen Atletico im Januar, sei "ein fantastischer Weckruf" gewesen, sagte der Italiener, der nun auf einen neuerlichen hofft.

Es wäre ein Weckruf zur rechten Zeit, denn die Aufgaben werden nicht einfacher. In der Liga gilt es, mit dem drei Punkte enteilten FC Barcelona Schritt zu halten - in Europa warten noch in diesem Kalenderjahr vier äußerst ungemütliche Gegner: Vorjahresfinalist Borussia Dortmund, die AC Mailand, der FC Liverpool und Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo.