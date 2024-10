Skurrile Aussage von Neueinkauf des FC Barcelona: "Würde mich nicht aufstellen"

Skurrile Aussage von Wojciech Szczesny: "Würde mich nicht aufstellen"

Für Juve und die AS Rom absolvierte Szczesny insgesamt 272 Spiele in der italienischen Serie A. Zudem bringt der 84-malige Nationalspieler, der auch noch bei der EM in Deutschland im Sommer im polnischen Tor stand, die Erfahrung aus 68 Auftritten in der Champions League und 132 Premier-League-Spielen für den FC Arsenal mit. In der spanischen Liga war er hingegen bisher noch nie aktiv.

Seit seinem Wechsel nach Barcelona stand Szczesny in zwei Pflichtspielen im Kader. Weder gegen den FC Sevilla, noch zuletzt im Champions-League-Duell gegen den FC Bayern München kam er jedoch zum Einsatz. Trainer Hansi Flick setzte im Kasten lieber auf den 25-jährigen Inaki Pena.

Mit dem Sieg über den deutschen Rekordmeister legte Barcelona eine perfekte Generalprobe für den Clásico am kommenden Wochenende hin. Am Samstag treffen Szczesny und Co. im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid auf Erzrivale Real. Die Tabelle der spanischen Liga führt Barça mit drei Punkten vor den Königlichen an.