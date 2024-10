"Kommt nicht einmal an Benzemas Knöchel heran": Heftige Watschn für Real Madrids Kylian Mbappé

© getty

Mbappé bei Real: Sieben Tore und ein Assist

Mbappé war im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Madrid gewechselt.

Für den spanischen Meister hat der 25-jährige Stürmer bisher elf Pflichtspiele absolviert, dabei gelangen ihm sieben Tore und ein Assist. In den vergangenen beiden Partien blieb Mbappé jedoch ohne eigenen Treffer.

Benzema hatte von 2009 bis 2023 für Real gespielt, in 648 Einsätzen für die Königlichen war der Angreifer auf 354 Tore und 165 Assists gekommen. 2023 wechselte Benzema dann nach Saudi-Arabien, wo der 36-Jährige noch bis 2026 bei Al-Ittihad unter Vertrag steht.

Statt zur Nationalmannschaft zu reisen hat Mbappé nun zunächst einmal Pause.

Mit Real steht die nächste Aufgabe am 19. Oktober an, wenn die Madrilenen in LaLiga bei Celta Vigo zu Gast sind.