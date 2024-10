Auf den Spuren von Lionel Messi, Mohamed Salah und Jude Bellingham: Lamine Yamal soll Aushängeschild bei adidas werden

Adidas teilte damals mit: "Adidas ist stolz darauf, dass Lamine Yamal ab heute Teil der adidas-Familie ist und den X Crazyfast trägt, der perfekt zu seinem agilen und explosiven Spielstil auf dem Flügel passt. Lamine wuchs in Rocafonda auf, 40 Minuten vom Trainingsgelände seines Vereins entfernt, und ist stolz auf seine Wurzeln in der Region", heißt es in einer Erklärung.

Yamal ist längst Stammspieler in der spanischen Nationalmannschaft und beim FC Barcelona. Für seinen Klub bringt es der Europameister in dieser Saison auf fünf Tore und fünf Assists in elf Begegnungen.

Yamal trifft in der Länderspielpause mit Spanien in zwei Spielen der Nations League auf Dänemark und Serbien. Anschließend geht es für ihn mit den Blaugrana in LaLiga gegen den FC Sevilla weiter.