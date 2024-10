Clasico bei DAZN, Sky oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Barcelona im TV und Livestream?

Die LaLiga ist auch in dieser Saison in den Händen von DAZN. Wer also eine Übertragung zum Clasico sucht, wird nur bei DAZN fündig. Mit Sky und Amazon Prime seid Ihr an der falschen Adresse.

Bei DAZN geht die Show um 20.30 Uhr los, wenn die ersten Vorberichte zum Spektakel präsentiert werden. Folgendes Personal begleitet Euch durch die Partie:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sami Khedira

Sami Khedira Reporter: Andres Veredas

Wer das erste Saisonduell zwischen Real Madrid und Barcelona bei DAZN verfolgen möchte, braucht entweder ein DAZN-Super-Sports- oder DAZN-Unlimited-Abonnement.