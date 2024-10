"Die Wahrheit ist, dass wir uns schwer tun": Carlo Ancelotti vermisst Toni Kroos bei Real Madrid

© getty

Real: Ancelotti lobt Modric

Bei dem Vorhaben, den im Sommer zurückgetretenen Kroos zu ersetzen, spielt Luka Modric als Taktgeber im defensiven Mittelfeld eine Schlüsselrolle. Ancelotti lobte den Kroaten für dessen Leistung beim 1:1 im Derby bei Atletico am vergangenen Sonntag.

"Modric hat gegen Atletico auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Meiner Meinung nach war er an diesem Tag der beste Spieler unserer Mannschaft", sagte der 65-Jährige.

Nach der Partie in Lille geht es für Real am Samstag (21 Uhr) in LaLiga mit einem Heimspiel gegen den FC Villarreal weiter.