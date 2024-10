"Da habe ich keinen Zweifel": Ballon d'Or geht laut Barcelona-Star an Vinicius Junior von Real Madrid

Ballon d'Or: Vinicius, Jude Bellingham und Rodri gelten als Top-Favoriten

Vinicius gilt neben seinem Real-Teamkollegen Jude Bellingham und Rodri von Manchester City als einer der drei Top-Favoriten auf den Gewinn des Ballons d'Or 2024. Martínez hofft indes, dass künftig auch wieder Barça-Spieler für die Auszeichnung zum besten Spieler der Welt in Frage kommen. "Ich habe keine Zweifel daran, dass Lamine Yamal bald auch in der engen Verlosung sein wird", so der 33-Jährige.

Verliehen wird der Ballon d'Or 2024 am kommenden Montag (28. Oktober) in Paris. Unter den 30 Nominierten befinden sich neben Vinicius, Bellingham, Rodri oder Yamal mit Mats Hummels, Toni Kroos, Antonio Rüdiger und Florian Wirtz auch vier Deutsche.

Vinicius spielte au Reals Weg zum Gewinn des Doubles aus Champions League und spanischem Meistertitel in der vergangenen Saison eine wichtige Rolle. In der laufenden Spielzeit kam der 24-Jährige bisher auf acht Tore und sieben Assists in 14 Einsätzen.