250 Millionen Euro abgelehnt! Barça enthüllt unglaubliches Angebot für Lamine Yamal

Lamine Yamal legte herausragenden Saisonstart hin

Nach seinem Triumph mit Spanien bei der Europameisterschaft legte Yamal einen überragenden Saisonstart mit Barça hin. In elf Pflichtspielen erzielte er jeweils fünf Tore und Assists.

Zuletzt hatte es Sorgen um den Flügelspieler gegeben, nachdem er am vergangenen Samstag in der Nations League mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden war und von der spanischen Nationalmannschaft frühzeitig zum Verein zurückkehrte. Eine MRT-Untersuchung ergab allerdings, dass es sich bei der Blessur nur um eine Überbelastung handelte.

Somit dürfte Yamal auch am Sonntag im Kader stehen, wenn es in der Liga gegen den FC Sevilla geht. Am darauffolgenden Mittwoch wartet der FC Bayern München in der Champions League.