Rätselraten um Frenkie de Jong: Mittelfeld-Star ignoriert angeblich Barça-Angebot seit Monaten

Frenkie de Jong bestreitet Gerüchte über Monstergehalt

De Jong war 2019 für über 80 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Barcelona gewechselt und soll seither zu den absoluten Topverdienern gehören.

Dass es sich dabei um jährlich 37 Millionen Euro handeln soll, bestritt der 27-Jährige zuletzt vehement. "Das ist eine sehr hohe Zahl und weit weg von meinem tatsächlichen Gehalt", betonte er.

De Jong fehlt der Mannschaft von Trainer Hansi Flick derzeit weiterhin verletzt, nachdem er sich im Frühjahr mehrfach am Knöchel wehgetan hatte.

Möglicherweise könnte er aber am kommenden Sonntag bei Deportivo Alavés in der Liga sein Comeback feiern. Ein Einsatz in der Champions League am Dienstag gegen die Young Boys Bern scheint derweil noch zu früh zu kommen.