"Wir mögen die gleichen Dinge": Lamine Yamal hat einen Transferwunsch für den FC Barcelona

Schon während des Turniers war der 22-Jährige immer wieder mit Barça in Verbindung gebracht worden, die Blaugrana waren höchst interessiert. Williams blieb jedoch bei Jugendklub Bilbao, wo er mit seinem älteren Bruder Inaki zusammenspielt und noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Barcelona wird in den nächsten Transferperioden wohl neue Anläufe bei Williams unternehmen, dabei aber auch große Konkurrenz haben. Auch Vereine wie der FC Bayern München, der FC Arsenal oder Paris Saint-Germain sollen den spanischen Nationalspieler schließlich im Auge haben.

In der gerade begonnenen Saison ist Williams noch nicht so wirklich in Schwung gekommen. In den bisherigen vier LaLiga-Spielen verzeichnete er keine direkte Torbeteiligung, Bilbao konnte dabei nur vier Punkte holen. Allerdings spielte man mit Barcelona und Atlético Madrid auch schon gegen zwei absolute Top-Teams.

In der jüngsten Länderspielpause stand Williams in beiden Partien in Spaniens Startelf, konnte aber weder beim 0:0 in Serbien noch beim 4:1 in der Schweiz einen Scorerpunkt sammeln.