"Gegen einen Hund zu spielen, ist das Schwierigste": Wie Lamine Yamal vom FC Barcelona seine Fähigkeiten im Dribbling erlangte

Yamal schaffte in der vergangenen Saison mit nur 16 Jahren den Durchbruch beim FC Barcelona. Er machte 37 von 38 Saisonspielen in der Liga und lieferte dabei fünf Tore und sieben Assists. Auch unter dem neuen Coach Hansi Flick zählt er natürlich zum Stammpersonal und kommt in vier LaLiga-Duellen auf fünf Scorerpunkte (ein Tor, vier Vorlagen).

Für Spanien debütierte er im September 2023. Bei der EM in Deutschland gehörte er zu den Leistungsträgern und sorgte dafür, dass sich Spanien durch ein 2:1 im Finale gegen England den Titel sicherte. Auf dem Weg zum Triumph wurde Yamal zum jüngsten Spieler und jüngsten Torschützen des Wettbewerbs.

Nach dem 0:0 in Serbien zum Auftakt der Nations League muss die Furia Roja im zweiten Gruppenspiel am Sonntag in der Schweiz antreten.