Klartext von Carlo Ancelotti! Vinícius Júnior, Kylian Mbappé und die Elfmeterfrage bei Real Madrid

Einen Streit über die Strafstöße darf sich das Starensemble aktuell nicht erlauben - der Saisonstart ging nämlich ziemlich in die Hose: Mit nur einem Sieg aus den ersten drei Spielen belegt Real mit fünf Punkten aktuell Rang fünf in der Liga. Der FC Barcelona ist - bei einem Spiel mehr - schon auf sieben Zähler davongezogen und brillierte zuletzt mit einem 7:0 gegen Real Valladolid.

Womöglich bekommt Mbappé schon am Sonntagabend den Vorzug, um endlich sein erstes Tor in der Liga zu schießen: Um 21.30 Uhr beginnt das Heimspiel gegen Real Betis. Anschließend steht die Länderspielpause an, bevor es am 15. September bei Real Sociedad in der Liga weitergeht.