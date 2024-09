"Ich nehme es gar nicht mehr wahr": Kylian Mbappé reagiert auf Kritik an Saisonstart mit Real Madrid

"Ich weiß nicht, was die Kritiker denken. Ich nehme es gar nicht mehr wahr. Ich komme, ich spiele und was die Leute denken ist meine geringste Sorge", sagte Mbappé auf einer Pressekonferenz.

Man könne "es nicht jedem recht machen", so der 25-Jährige weiter. "Meine Zeit bei Real Madrid hat gut begonnen und ich bin sehr glücklich. Wir haben schon einen Titel gewonnen (den UEFA Super Cup, d. Red.). Es wird immer besser."

Mbappé war diesen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Real gewechselt und hatte bei seinem Pflichtspieldebüt für die Madrilenen Mitte August im UEFA Super Cup gegen Atalanta Bergamo (2:0) gleich ein Tor erzielt.

Danach blieb der französische Nationalstürmer jedoch in seinen ersten drei LaLiga-Spielen jeweils ohne eigenen Treffer, was schon die ersten kritischen Stimmen auf den Plan rief. Vor seinem Statement nun ließ Mbappé seine Kritiker aber bereits mit seinem Doppelpack gegen Real Betis am vergangenen Sonntag fürs Erste verstummen.

Mbappé weilt aktuell bei der französischen Nationalmannschaft, mit der er am Freitag in der Nations League auf Italien trifft. Am Montag folgt dann der Auftritt von Les Bleus gegen Belgien. Mit Real geht es für Mbappé am 14. September weiter, wenn in LaLiga das Auswärtsspiel bei Real Sociedad auf dem Programm steht.