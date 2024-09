"Champions ruhen sich nicht aus": Hansi Flick mit Ansage an Star des FC Barcelona

Yamal feierte im Vorjahr seinen Durchbruch beim LaLiga-Vizemeister und in der spanischen Nationalmannschaft. Dabei stellte er zahlreiche Rekorde auf. Auch nach der erfolgreichen EM liefert der Teenager in Barcelona starke Leistungen ab: Mit fünf Scorerpunkten (ein Tor, vier Assists), hat er maßgeblichen Anteil an Barcelonas perfektem Start in die neue Spielzeit.

Nach vier Siegen aus vier Begegnungen wartet am Sonntagnachmittag mit dem FC Girona ein echter Prüfstein auf Flick, Yamal und die Blaugrana.