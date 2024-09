"Haben den Falschen geholt": Jude Bellingham enthüllt witzige Anekdote mit Carlo Ancelotti bei Real Madrid

Mitte August 2023 bereitete sich der damals gerade für über 100 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real gewechselte Bellingham auf sein zweites LaLiga-Spiel vor, in dem die Königlichen bei UD Almeria zu Gast waren.

Da sein Bruder Jobe einige Stunden vor dem Anpfiff der eigenen Partie mit dem AFC Sunderland in der zweiten englischen Liga auf Rotherham traf, schaute er sich noch dieses Spiel an. Und Jobe Bellingham, damals noch 17 Jahre alt, drehte dabei einen Rückstand seines Teams per Doppelpack in einen 2:1-Sieg um.

Der große Bruder war natürlich mächtig stolz - und auch Ancelotti hatte die Glanzleistung von Jobe offensichtlich mitbekommen.