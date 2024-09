"Dementiert kategorisch die Nachricht": FC Barcelona reagiert mit offiziellem Statement auf Gerücht um Sportdirektor Deco

Der Klub teilte mit: "Der FC Barcelona dementiert kategorisch die Nachricht, die am 1. September in der Online-Ausgabe von Sport erschienen ist und das Weitermachen unseres Sportdirektors in Frage stellt."

"Als Reaktion auf den Artikel mit dem Titel "Enttäuschter Deco denkt über seine Zukunft nach" erklärt der FC Barcelona, dass er mit der von Deco geleisteten Arbeit nicht zufriedener sein könnte und weist diesen Angriff von Sport auf den Sportdirektor genau am Ende des Transferfensters zurück", so die Katalanen.

Der FC Barcelona hat in der abgelaufenen Transferperiode nur eine große Verpflichtung getätigt: Für 55 Millionen Euro holten die Blaugrana Spaniens Europameister Dani Olmo von RB Leipzig.

Das wochenlange Tauziehen um Nico Williams von Athletic Club aus Bilbao führte zu keinem Deal, da die Katalanen dem Offensivstar nicht garantieren konnten, dass sie ihn auch bei der Liga für den Spielbetrieb registrieren können.