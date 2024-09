"In der Region von 250 Millionen Euro": FC Barcelona lehnte angeblich Weltrekordangebot für Lamine Yamal ab

© getty

Paris' mächtiger Berater Luis Campos sagte vor wenigen Tagen in der As: "Wenn alle Spieler, die mit PSG in der Presse in Verbindung gebracht wurden, hier wären, hätte wir auf jeder Position fünf Stars. Natürlich mag ich Lamine Yamal. Aber das gilt genauso für (Ousmane) Dembélé, (Bradley) Barcola, Kang In-Lee, Marco Asensio und Gonçalo Ramos."

Er betonte: "Es wäre natürlich ein großer Fehler von mir, Lamine Yamal nicht als großartigen Spieler zu bezeichnen. Er ist ein exzellenter Fußballer und ich freue mich, dass er auf diesem Level spielt."

Yamal ist vertraglich noch bis 2026 an den LaLiga-Spitzenreiter gebunden. Unter der Woche stellte das Eigengewächs aber klar, keinen Wechsel anzustreben und nach Möglichkeit seine gesamte Laufbahn bei den Blaugrana verbringen zu wollen. Er wolle dort zur "Legende" werden, so Yamal.