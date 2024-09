"Eines der besten Dribblings der LaLiga-Geschichte": Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza sorgt für Furore

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Für Zaragoza, der bereits das 1:0 durch Ante Budimir (18.) vorbereitet hatte, war es der erste Treffer bei zwei Assists im achten Pflichtspiel für den Klub aus Pamplona, an den der Spanier vom FC Bayern (Vertrag bis 2029) für eine Saison ausgeliehen ist.

"Ich könnte die ganze Nacht hier bei den Fans bleiben und feiern. Wir wussten, dass Barcelona ein starkes Team ist und dass wir beißen müssen - und so sind wir auch aufgetreten", meinte Zaragoza und sagte über sein Tor: "Man kann es nicht lernen, man hat es einfach in sich oder nicht - und ich habe es in mir."

Für Osasuna war es der vierte Saisonsieg. Nach acht Spielen hat das Team von Trainer Vicente Moreno 14 Punkte auf dem Konto.