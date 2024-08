Auch Dani Olmo ist keine Lösung: Dem FC Barcelona droht ein enttäuschender Transfersommer

© Getty Images

Das große Problem mit Raphinha

Ein Opfer von all dem ist Raphinha. Der Brasilianer hat in Barcelona nie die Chance bekommen, sich nachhaltig zu etablieren. Erst wurde er aus der Startelf verbannt, dann auf der falschen Seite eingesetzt und später immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht - Raphinha konnte in Katalonien noch nicht überzeugen.

Es ist unfair ihm gegenüber, dass er bisher noch nicht das nötige Vertrauen bekam. Schließlich könnte er unter den richtigen Umständen auch für einen großen Verein ein wichtiger Spieler sein. Aber es scheint so, als ob Barça wieder einmal gezwungen sein könnte, Raphinha zu verkaufen. Der Kader ist voller junger Talente, aber es gibt nur wenige Spieler, die zu einem vernünftigen Preis verkauft werden können. Raphinha ist einer von ihnen. Ein Angebot für seine Dienste könnte locker 40 Millionen Euro übersteigen - genau die Art von großem Geld, das die Blaugrana mit ihren knappen Kassen brauchen.

Es wäre kein würdiger Umgang für einen brasilianischen Nationalspieler. Aber die Voraussetzungen deuten schlichtweg darauf hin, dass Raphinha Barça noch verlassen soll. Die Frage ist nur, ob der Spieler selbst das überhaupt will - und ob eine adäquate Offerte eintrifft.