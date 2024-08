Dank Robert Lewandowski: Erfolgreiches Heimdebüt für Hansi Flick beim FC Barcelona

Verzichten musste Hansi Flick nicht nur auf seinen zu Manchester City zurückgekehrten Spielmacher Ilkay Gündogan, sondern auch auf Dani Olmo. Der spanische Europameister und Neuzugang von RB Leipzig war zur Partie noch nicht rechtzeitig bei der Liga registriert worden.

Gegen das Abwehrbollwerk der Basken tat sich Barcelona zunächst schwer, kam aber dann langsam besser in Fahrt. So war es Jungstar Lamine Yamal, der in der 24. Minute die Führung für die Gastgeber erzielte. Der abgefälschte Schuss des Europameisters schlug unhaltbar ein. In der 42. Minute glichen die Gäste aus. Nach einem Foul von Cubarsi verwandelte Sancet den fälligen Foulelfmeter zum 1:1.