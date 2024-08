Ungeliebter Barça-Rückkehrer: João Félix von eigenen Fans heftig attackiert

Einige Fans von Atlético Madrid haben mit beleidigenden Gesängen zum Ausdruck gebracht, dass sie den gerade von einer Leihe nach Barcelona zurückgekehrten Offensivspieler João Félix nicht mehr in ihrer Mannschaft sehen wollen.

Während eines 3:1-Testspielsiegs beim LaLiga-Konkurrenten FC Getafe am Samstag sangen einige Anhänger Atléticos in Richtung Félix: "Dieser Portugiese ist ein H****sohn!"

Hintergrund der Ablehnung dürfte sein, dass der portugiesische Nationalspieler bei Bekanntwerden seiner Leihe an den FC Barcelona im Sommer 2023 sagte, es sei immer sein Traum gewesen, einmal für Barça zu spielen. Diese Liebesbekundung an die Katalanen kam bei Atléticos Fans offenbar nicht gut an.