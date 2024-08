Triple-Held des FC Bayern München im Anfug? Hansi Flick plant offenbar Transfersensation beim FC Barcelona

Hansi Flick konnte Ivan Perisic nicht beim FC Bayern halten

An Perisic soll Flick seinerzeit vor allem dessen professionelle Einstellung geschätzt haben. Auch sportlich setzte er auf den Flügelspieler, Perisic bekam viel Spielzeit und hatte seinen Anteil am Gewinn des Triples. Flick wollte ihn daraufhin wohl fest verpflichten, ein Deal kam aber nicht zustande und so kehrte Perisic 2020 zu Inter zurück.

Flick hat Barça diesen Sommer übernommen, stand nach der 0:3-Niederlage im letzten Testspiel gegen die AS Monaco am Montag erstmals in der Kritik.

Ernst wird es nun am Samstag: Dann trifft Barcelona bei Flicks LaLiga-Premiere auswärts auf den FC Valencia.