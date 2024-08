"Sie müssen das R für Rodrygo hinzufügen": Flügelspieler von Real Madrid löscht seltsame Ego-Nachricht

Rodrygo: "Alle sind wichtig und werden ihren Wert zeigen"

Rodrygo schrieb: “Hallo Leute, das gestern war nicht das Ergebnis, das wir wollten. In der Liga kann jeder Punkt am Ende entscheidend sein. Ich freue mich über mein Tor und die Entwicklung des Teams. Letzte Woche wurde viel über das Trio Bellingham, Mbappé und Vini geredet, aber sie müssen das R für Rodrygo bei der Abkürzung hinzufügen. Wir haben ein Quartett an Offensivspielern und den Rest des Teams. Alle sind wichtig und werden ihren Wert in den verschiedenen Wettbewerben, an denen wir teilnehmen, zeigen. In dieser Woche steht viel harte Arbeit vor unserem nächsten Spiel im Bernabéu an."

Der Text ist mittlerweile gelöscht worden, denn die Reaktionen darauf waren nicht die, die Rodrygo erwartet hatte. The Athletic berichtet, dass die Nachricht kein Fake war, Rodrygos Berater aber dazu geraten hat, sie zu löschen, um den Frieden in der Real-Mannschaft nicht zu gefährden.