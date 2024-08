Nico Williams: Lieber "Geschichte schreiben" als ein Wechsel zum FC Barcelona?

Die Aushändigung der Nummer 10 an Williams ist nun jedoch wieder ein Indiz dafür, dass der spanische Europameister die kommende Saison bei seinem Jugendklub Bilbao verbringen wird. Dort steht er noch bis 2027 unter Vertrag.

Williams hat sich in Bilbao zu einem der aufregendsten Offensivspieler Europas entwickelt.

Vergangene Saison waren ihm in 37 Pflichtspielen acht Tore und 19 Assists gelungen. Zur Belohnung durfte er mit zur EM in Deutschland, wo er ebenfalls überzeugen konnte und mit Spanien den Titel holte. In sechs Turniereinsätzen kam er auf zwei Tore und einen Assist, beim 2:1-Finalsieg gegen England traf Williams zur spanischen 1:0-Führung.