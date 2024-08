Mega-Angebot für Abwehrstar? Real Madrid lehnt offenbar Offerte aus Saudi-Arabien ab

Die Offerte sei bei den Königlichen nicht ernsthaft diskutiert worden, da der amtierende Champions-League-Sieger mit Nacho Fernández bereits einen Innenverteidiger in diesem Sommer nach Saudi-Arabien abgegeben habe.

Auch hinter Reals Top-Star Vinícius Júnior sollen die Teams aus der Saudi Pro League in diesem Sommer her gewesen sein. Das Gesamtpaket, das für den Brasilianer geschnürt worden sein soll, soll mehr als eine Milliarde Euro schwer gewesen sein. Doch auch Vini Jr. lehnte ab - genau wie nun auch Real für Abwehrspieler Éder Militão.

Militão hat bislang 156 Pflichtspiele für die Königlichen bestritten. Er steht noch bis 2028 in Madrid unter Vertrag und will weitere Titel mit seinem Team holen, nachdem er schon zweimal die Champions League und dreimal die Meisterschaft in LaLiga gewinnen konnte.

Real Madrid beginnt seine Titelverteidigung in LaLiga am Sonntag mit einem Duell mit Real Mallorca.