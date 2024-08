"Man muss den Jungen in Ruhe lassen": Robert Lewandowski warnt vor zu großen Erwartungen an Lamine Yamal

Lewandowski sagte der Sport Bild über Yamal: "Ich will eigentlich nicht zu viel über Lamine reden oder ihn zu viel loben. Man muss den Jungen in Ruhe lassen!"

Der 35-Jährige ergänzte: "Es prasselt so viel auf ihn ein - und das in dem Alter. Er soll versuchen, die Zeit zu genießen, noch normal zu leben. Er weiß, dass er mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben muss. Aber das ist nicht so einfach: als Spieler des FC Barcelona, als Europameister. Es ist ein unglaublicher Hype. Wir müssen versuchen, ihn zu beschützen."

Lamine Yamal schaffte in der vergangenen Saison den großen Durchbruch beim FC Barcelona. Er glänzte auf dem rechten Flügel bei den Katalanen, während Lewandowski in der Sturmmitte gesetzt war. Auf dem Spielfeld war sich das Duo nicht immer einig, doch nun machte der Pole klar, wie viel er - berechtigterweise - von Yamal hält.

Dank seiner starken Leistungen wurde der damals noch 16-Jährige nicht nur in Spaniens Nationalmannschaft berufen, sondern durfte auch mit zur EM nach Deutschland fahren. Im Team von Trainer Luis de la Fuente war er Stammkraft auf rechts und half tatkräftig mit, dass La Furia Roja am Ende den Titel durch ein 2:1 gegen England gewann.