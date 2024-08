"Mit ihm stimmt etwas nicht": Spanische Presse zerlegt Kylian Mbappé nach Stolperstart in LaLiga

"Mit Mbappé stimmt etwas nicht", schrieb die spanische Zeitung Marca nach dem 1:1 Reals bei UD Las Palmas am Donnerstagabend. Der Franzose stand beim enttäuschenden Remis 90 Minuten lang auf dem Platz, kam allerdings nicht zum Torerfolg.

"Mbappés Trägheit fordert bei Madrid ihren Tribut", so die Marca weiter. "Der französische Star ist der einzige Stürmer von Real Madrid, der in der spanischen Liga noch kein Tor erzielt hat."

Die As behauptete indes, Mbappé sei "bei Real Madrid auf dem Boden der Tatsachen gelandet". Das schonungslose Urteil: "Mbappé ist noch blockiert."

Der 25-Jährige wartet nach drei LaLiga-Einsätzen noch auf sein erstes Tor im spanischen Oberhaus. Auch bei Reals 3:0-Sieg gegen Valladolid und dem 1:1 auf Mallorca war Mbappé ohne Treffer geblieben.

Mbappé kam diesen Sommer bekanntlich ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Real, hat in Madrid einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Gleich bei seiner Pflichtspielpremiere hatte er Mitte August im UEFA Super Cup gegen Atalanta Bergamo (2:0) erstmals für die Madrilenen getroffen, seither kam aber kein weiteres Tor hinzu.

Die nächste Chance bietet sich Mbappé am Sonntag, wenn Real zuhause auf Betis Sevilla trifft. Danach steht dann zunächst die Länderspielpause an, in der Mbappé mit Frankreich in der Nations League gegen Italien und Belgien spielt.