Kuriose Retourkutsche!? Ex-Barça-Stürmer will wohl seinen Ex-Klub kaufen

Der dänische Nationalstürmer Martin Braithwaite denkt wohl darüber nach, den Verein, den er gerade als Spieler verlassen hat, zu kaufen.

Laut der spanischen Zeitung Marca erwägt Braithwaite den Kauf des spanischen Erstliga-Aufsteigers Espanyol Barcelona. Dem Bericht zufolge will der 33-Jährige die aktuellen Besitzer des Vereins los werden, mit denen er noch eine Rechnung offen hat.

Denn: Braithwaite wollte Espanyol bereits 2023 verlassen, nachdem der Klub aus LaLiga in die zweithöchste Spielklasse Spaniens abgestiegen war. Doch die Verantwortlichen ließen ihn nicht ziehen, was gleich doppelt bitter war: So konnte Braithwaite ein Jahr lang keinen Erstligafußball spielen und musste auch einen entscheidenden Nachteil im Kampf um einen Platz in Dänemarks EM-Kader in Kauf nehmen.

Der damalige dänische Nationalcoach Kasper Hjulmand hatte dem Angreifer klar gemacht, dass er als Zweitligaspieler schlechte Karten haben würde - und letztlich nahm er Braithwaite tatsächlich nicht mit zur Europameisterschaft in Deutschland, im September 2023 spielte er zum bis dato letzten Mal für Dänemark.