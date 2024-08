Klare Ansage vom Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti! Nächster Tiefpunkt für früheren BVB-Flop

"Was ich empfehlen würde, ist eine Mannschaft, in der er seine Qualitäten zeigen kann. Einfach so", sagte Ancelotti gegenüber Journalisten, als er auf die Zukunft des 22-Jährigen angesprochen wurde.

Dass Reinier unter Ancelotti keine Rolle mehr spielen würde, hatte sich bereits seit längerem abgezeichnet.

So berichtete die AS jüngst, dass der ehemalige Bundesligaprofi beim amtierenden LaLiga-Meister nicht mit den Profis trainieren dürfe, obwohl dem Real-Coach wegen verlängerten EM-Urlauben zwischenzeitlich nur acht Spieler im Training zur Verfügung standen.

Neben Reinier steht angeblich auch Angreifer Álvaro Rodríguez auf der Streichliste der Königlichen. Ähnlich wie der Ex-Dortmunder darf auch er sich einen neuen Klub suchen.