Kein neuer Vertrag: Hansi Flick sortiert Star bei Barça nach 18 Jahren aus

Beim leihweisen Abschied von Lenglet geht es Barça demnach einzig und allein darum, das Gehalt des Franzosen einzusparen. Er soll dem Bericht zufolge 16 Millionen Euro jährlich bei den Katalanen kassieren, sein Vertrag läuft bis 2026. Zuletzt war er an Tottenham Hotspur und danach an Aston Villa verliehen. Um einen Klub zu finden, der ihn für die kommende Saison aufnimmt, müsse er allerdings deutliche Abstriche bei seinen Bezügen machen.

Laut Marca sind mit Atlético Madrid und Villarreal zwei LaLiga-Klubs an Lenglet interessiert. Barças Sportdirektor Deco will den Deal bis zum Start der neuen Saison in Spanien abschließen, um seinem Klub mehr Spielraum auf dem Transfermarkt zu verschaffen.

Roberto, der vor allem als Rechtsverteidiger und im defensiven Mittelfeld aufgelaufen ist, soll seinen Abschied auf einer Pressekonferenz in der kommenden Woche verkünden.