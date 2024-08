"Bring die Angriffe zu Ende": Jude Bellingham mit Halbzeit-Ansage an Kylian Mbappé

"Finish the attacks", also "bring die Angriffe zu Ende", sagte Bellingham via TV gut hörbar in der Halbzeit in den Katakomben zu Mbappé. Es half nichts: Der Neuzugang blieb trotz einiger Möglichkeiten torlos und enttäuschte ebenso wie seine Teamkollegen.

Dabei hatte Rodrygo (13.) die Königlichen in Führung gebracht. Doch Vedat Muriqi (53.) besorgte nach der Pause den Ausgleich für die Gastgeber. In der Nachspielzeit (90.+7) flog Reals Ferland Mendy nach einem harten Foul mit der Roten Karte vom Platz.