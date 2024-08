Jude Bellingham veröffentlicht nach Verletzung emotionales Statement: "Ich bin sehr frustriert"

Gut für Bellingham und Real: Die ganz großen Aufgaben stehen in LaLiga in den kommenden Wochen noch nicht an. Das auf dem Papier schwerste Ligaspiel, das Bellingham verpassen könnte, ist der Auswärtsauftritt bei Real Sociedad Mitte September. Für das Stadtderby bei Atlético Madrid Ende September könnte der Mittelfeldstar dann wieder einsatzbereit sein.

Allerdings ist es möglich, dass Bellingham beim Auftakt in die neue Champions-League-Saison (17. bis 19. September) noch nicht zur Verfügung steht.

In den beiden bisherigen Pflichtspielen der neuen Saison hatte Bellingham jeweils in Reals Startelf gestanden. Beim 2:0-Sieg gegen Atalanta Bergamo im UEFA Super Cup gelang dem früheren Dortmunder ein Assist.

Zum LaLiga-Auftakt konnte aber auch Bellingham nicht verhindern, dass die Madrilenen mit einem enttäuschenden 1:1 bei RCD Mallorca starteten.