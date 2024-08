"Schrecklich": Hansi Flick nach Klatsche für den FC Barcelona erstmals in der Kritik

"Das Barça-Spiel war schrecklich. Sie haben kaum Gefahr erzeugt und die defensiven Fehler waren untypisch", schrieb die spanische Zeitung Marca unter dem Titel "Flick bekommt die ersten Pfiffe ab".

In der Tat gab es während und nach der schwachen Darbietung der nahezu in Bestbesetzung angetretenen Katalanen gegen die Mannschaft von Coach Adi Hütter vereinzelt Pfiffe.

Lamine Camara (50.), Breel Embolo (57.) und Christian Mawissa (86.) trafen in Barcelona für Monaco und verpassten den Spaniern damit die erste Niederlage im Kampf um die Joan-Gamper-Trophy seit 2012. Damals unterlag Barça in der traditionell im August zu Ehren von Klubgründer Joan Gamper ausgetragenen Partie gegen Sampdoria Genua mit 0:1.

"In den ersten Minuten waren wir gut und hatten die Möglichkeit, das erste Tor zu erzielen. Heute waren die Geschwindigkeit und der Pass aber nicht so gut wie in den vorherigen Spielen. Wir haben nicht den Druck ausgeübt wie sonst. Heute haben wir gesehen, was funktioniert und was nicht", sagte Flick anschließend.