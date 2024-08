"Ich habe ein sehr großes Problem": Wie Kylian Mbappé und Endrick Carlo Ancelottis Ferien ruinierten

Mbappé hat alle Vorbereitungsspiele von Real Madrid verpasst, da er nach seiner Teilnahme an der EM in Deutschland eine längere Pause gewährt bekam.

Diese Abwesenheit hat die Spannung um sein Debüt für Los Blancos nur noch erhöht, denn die Fans warten sehnsüchtig auf seinen ersten Auftritt im berühmten weißen Trikot.

Am Mittwoch treffen Real und Atalanta in Bergamo aufeinander (21 Uhr auf DAZN). In der spanischen Liga starten die Königlichen am 18. August gegen RCD Mallorca ins Unternehmen Titelverteidigung.