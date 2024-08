Bis zum 12. August: Barcelona mit interner Frist bei Wunsch-Transfer

Sollte es keinen Deal in dieser Transferperiode geben, bliebe Williams aber der Wunschkandidat für den Sommer 2025.

Williams wurde nach seinen überragenden Vorstellungen bei der EM zum Wunschspieler von Barça. Um ihn zu holen, müssen die Katalanen die Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro für den 22-Jährigen ziehen. Barcelona hat Williams dem Bericht zufolge bereits mitgeteilt, dass ihn der Klub kaufen will und auch kaufen kann. Die Registrierung bei der Liga soll für den finanziell angeschlagenen Klub ebenfalls kein Problem darstellen.

Allerdings steht dem Bericht zufolge die Reaktion von Williams auf das Werben Barças noch aus. Der Offensivspieler habe noch nicht klargemacht, wie er zu dem Angebot stehe. Am 12. August muss er bei seinem Klub in Bilbao wieder ins Training einsteigen. Sollte er das tun, würden die Barcelona-Verantwortlichen das als klares Zeichen werten, dass Williams in der kommenden Saison nicht für die Blaugrana kicken will.