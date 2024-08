"Hat die Mannschaft radikal verändert": Dani Olmo nach Debüt für den FC Barcelona gefeiert

"In der zweiten Halbzeit haben wir uns mit den Wechseln stark verbessert, es gab mehr Kombinationsspiel. Dani war sehr gut, als er eingewechselt wurde", sagte Hansi Flick nach der Partie. Sein Neuzugang habe "den Unterschied in der zweiten Halbzeit gemacht".

Auch die Presse war begeistert vom ersten Auftritt des ehemaligen Leipzigers. "An dem Tag, an dem er sein Debüt in der ersten Mannschaft gab, war er entscheidend, magisch. Er belebte die Mannschaft, gab ihr einen offensiven Sinn und eine unbestrittene Führung", schrieb etwa die Mundo Deportivo.

"Olmo war in seinem ersten Spiel ein Riese, er entfesselte Barça. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass er die Mannschaft radikal verändert hat", stand bei der Zeitung Sport.