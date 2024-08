"Mit Toren werden wir nie Probleme haben": Carlo Ancelotti spricht über den Start von Kylian Mbappé bei Real Madrid

"Er hat sein letztes Tor am 14. August erzielt, seither sind erst zwei Wochen vergangen. Das ist kein Grund zur Sorge. Weder für uns, noch für ihn. Er ist heiß darauf, bald wieder zu treffen", sagte Ancelotti.

Mbappé traf beim 2:0-Sieg im UEFA Supercup gegen Atalanta Bergamo zum 2:0. In den ersten beiden LaLiga-Partien beim RCD Mallorca (1:1) und gegen Real Valladolid (3:0) blieb der 25-jährige Stürmer blass.

"Er macht Fortschritte", meinte Ancelotti weiter: "Er arbeitet mit Geduld und Bescheidenheit, seine Anpassung geht gut voran."

Mit Rodrygo und Vinicius Junior hätte Real ohnehin noch eine Menge Offensivpower, so der Star-Coach: "Wir haben jetzt sechs Tore in drei Spielen erzielt und die Mannschaft ist noch nicht in Bestform. Das sagt eine Menge aus. Mit Toren werden wir nie Probleme haben."