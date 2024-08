Anruf ignoriert: Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti "sauer" auf Jude Bellingham

Darüber hinaus gab der 65-Jährige auch ein Update zu Vini Jr., zu dem die Kontaktaufnahme allem Anschein nach reibungsloser verlief: "Vinícius hat sein letztes Spiel vor einem Monat am 6. Juli bestritten. Danach hat er sich 15 Tage lang ausgeruht und dann wieder mit dem Training angefangen. Es ist nicht mehr so, wie zu meiner Zeit als Spieler, als ich einen Monat lang gar nichts gemacht habe und fett zum Training gekommen bin. Er ist in Ordnung, wieder in Form und braucht einfach nur Minuten auf dem Feld."

Kommende Woche steht für Real Madrid bereits das europäische Super-Cup-Finale gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo in Warschau an. Vier Tage später, am 18. August 2024, starten die Königlichen dann gegen Mallorca in die neue LaLiga-Spielzeit.