"Ich konnte es von der ersten Sekunde an fühlen": Hansi Flick beim FC Barcelona offiziell vorgestellt

Laporta über Flick: "Entschlossenheit und neue Energie"

Laporta adelte Flick als "ideale Person, um dem Klub den nötigen Push zu geben". Der deutsche Coach bringe "Überzeugung, Entschlossenheit und neue Energie" mit und habe die nötige "Frische, um dem Klub neuen Schwung mitzugeben".

Er sei "voller Hoffnung" für die Zukunft, sagte der 62-Jährige. Zumal die finanziell zeitweise bedrohliche Situation des Klubs "viel besser" geworden sei, betonte der Präsident.

Flick betonte dennoch, dass er viel Hoffnung in La Masia setze und den Nachwuchskräften Vertrauen schenken wolle. "Wir müssen eine Atmosphäre für die Spieler kreieren, in der sie auf die nächste Stufe in ihrer Karriere klettern können", erklärte der gebürtige Heidelberger.

An der grundsätzlichen Spielweise von Barça wolle er wenig ändern. "Ich will eine aktive Mannschaft auf dem Platz, sowohl mit als auch ohne den Ball. Sie soll den Rhythmus des Spiels bestimmen", sagte Flick.