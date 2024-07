FC-Barcelona-Legende Andrés Iniesta empfielt Ex-Klub Transfer von EM-Star

Während die Spekulationen über Williams' Zukunft weiter zunehmen und sein Klub in Person von Präsident Jon Uriarte die zahlreichen Fragen an Williams zu einem Verbleib in der nächsten Saison kritisierte, bereitet sich der Flügelspieler auf das Finale der EM 2024 gegen England am Sonntag in Berlin vor.

Williams erzielte in der vergangenen Saison für Bilbao in allen Wettbewerben acht Tore und gab 19 Vorlagen, was ihm einen Stammplatz bei der Europameisterschaft einbrachte. Beim Einzug Spaniens ins Finale in Deutschland hat er ein Tor erzielt und eine Vorlage geliefert.