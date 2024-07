"Zidane-Dynastie" bei Real Madrid beendet: Zizou-Sohn Théo verlässt die Königlichen nach 14 Jahren

Der Nachname Zidane ist ein Synonym für die goldene Ära von Real Madrid: Zinédine hat in der spanischen Hauptstadt eine glanzvolle Karriere hingelegt, zunächst als Spieler und dann als Trainer. Er kam 2001 für eine Rekordsumme von Juventus zum spanischen Spitzenklub und gewann 2002 die Champions League.

Seine Erfolgsgeschichte setzte sich auch als Trainer fort, als er die Mannschaft von 2016 bis 2018 zu einem beispiellosen "Triple" in der Champions League und zu zwei Meisterschaften in LaLiga in zwei verschiedenen Amtszeiten führte.

Von seinen vier Söhnen knüpfte allerdings an die großen Erfolge im Santiago Bernabéu an. Théo (22), der jüngste von ihnen, beendete nun seine Zeit in Valdebebas und hat bei Cordoba unterschrieben, um eine neue Herausforderung suchen. In die erste Mannschaft von Carlo Ancelotti schaffte er es nicht. Vor 14 Jahren kam er als vielversprechendes junges Talent in die Jugendakademie "La Fabrica". Von 2021 bis 2024 bestritt er insgesamt 93 Spiele für die Reservemannschaft und erzielte dabei drei Tore. Für die Profis lief er dagegen nie auf.

In einem emotionalen Abschiedsvideo, das er auf seinem Instagram-Account postete, drückte Théo seine Dankbarkeit und Zuneigung für den Ex-Klub aus. "Heute ist es an der Zeit, dem Verein meines Lebens Lebewohl zu sagen, Real Madrid", schrieb er.

"Ich bin vor 14 Jahren als kleiner Junge eingetreten und heute kann ich sagen, dass ich als Mann gehe. Dies war mein Zuhause, meine Schule und meine Familie. Ich bin als Fußballer und als Mensch gewachsen, und ich werde die Werte, die mir dieser Verein vermittelt hat, immer mit mir tragen. Ich möchte allen Trainern, allen Mitarbeitern des Vereins und allen Mannschaftskameraden danken, die ich hatte und von denen einige zu Freunden geworden sind.

Jeder gemeinsame Moment alles hier Gelernte waren für mich etwas Besonderes. Nun geht diese Phase zu Ende und neue Türen öffnen sich auf dem Weg. Ich habe nur Worte der Dankbarkeit. Wohin ich auch gehe, ich werde immer ein Stück dieses Schildes in meinem Herzen tragen. Hala Madrid!"