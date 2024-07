Wegen EM-Star Nico Williams: Bilbao-Boss erhebt schwere Vorwürfe gegen spanisches Nationalteam

Der spanische Verband wehrte sich indes gegen Uriartes Vorwürfe, veröffentlichte seinerseits ebenfalls ein Statement.

"Der RFEF hat Nico Williams genau so behandelt wie alle anderen 25 Spieler, die mit nach Deutschland gereist sind", heißt es darin. "Die Wirkung, die seine Äußerungen möglicherweise hatten, liegt schlichtweg in den starken Leistungen begründet, die er gezeigt hat - und nicht darin, dass der RFEF ihn anders behandelt hätte."

Williams hatte im Dezember vergangenen Jahres einen neuen Vertrag bei Bilbao unterschrieben, der bis 2027 datiert ist.

Nach einer starken Saison für Bilbao konnte er auch bei der EM in Deutschland glänzen, bei der er mit Spanien am Sonntag im Finale gegen England den Titel holen will. Bislang gelangen Williams bei der Euro in fünf Einsätzen ein Tor und eine Vorlage.