Wechsel in die MLS? Antoine Griezmann hat offenbar keine Zukunft mehr bei Atlético Madrid

Demnach wolle man die Ausgaben für Gehälter reduzieren. Griezmann zählt bei Atlético zu den Topverdienern und wird 35 Jahre alt sein, wenn sein Vertrag 2026 endet. Das sei nicht gleichbedeutend damit, dass der Stürmer gar keine Zukunft in Madrid habe, doch dafür müsse er einerseits weiterhin starke Leistungen zeigen und andererseits ein niedrigeres Gehalt in Kauf nehmen. Deshalb ist eine Verlängerung zum jetzigen Zeitpunkt wohl kein Thema.

In der Vergangenheit gab es häufiger Gerüchte, dass es Griezmann irgendwann in die MLS ziehen könnte. Er selbst sagte einst sogar, dass Atlético sein letzter Klub in Europa sein werde. Saudi-Arabien schloss der Weltmeister von 2018 selbst zwar nicht gänzlich aus, sagte aber: "Könnte ich dorthin gehen? Ich habe Familie, drei Kinder, es ist keine einfache Entscheidung. Die MLS ist immer noch meine Priorität."