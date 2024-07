Noch kein Einsatz über 90 Minuten: FC Barcelona will einen 40-Millionen-Mann nach sechs Monaten wohl wieder verkaufen

Demnach sei man in der Führungsriege des spanischen Vizemeisters zu der Erkenntnis gelangt, dass der Teenager auch in der kommenden Saison kaum Einsatzzeiten erhalten dürfte. Saudi-Meister Al-Hilal zeige Interesse an Roque, weswegen Barcelona nun einen Verkauf anstrebe und hoffe, am Ende sogar einen Transfergewinn mit dem Angreifer zu erwirtschaften.

Roque war im Januar mit jeder Menge Vorschusslorbeeren für 40 Millionen Euro Ablöse von Athletico Paranaense zu Barça gewechselt. Bei den Katalanen unterzeichnete er einen bis 2031 gültigen Vertrag.