Spezielle Klausel! FC Barcelona kann sich offenbar vorzeitig von Robert Lewandowski trennen

Lewandowski wechselte 2022 für 45 Millionen Euro vom FC Bayern München nach Barcelona und unterschrieb für vier Jahre bis 2026. Dem Bericht zufolge kassierte er in seiner ersten Saison 20 Millionen Euro brutto, in der zweiten 26 und in der nun anstehenden dritten 32. Sollte die Klausel verstreichen, würde er in seinem letzten Vertragsjahr wieder 26 Millionen Euro verdienen.

In seinen ersten beiden Spielzeiten bei Barca gelangen Lewandowski 59 Tore und 17 Assists. Künftig arbeitet der polnische Nationalspieler mit Trainer Hansi Flick zusammen, den er bereits aus München kennt.