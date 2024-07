Großer Schock für Real Madrid: Jude Bellingham droht angeblich lange Pause

Aktuell weilt der 21-Jährige nach dem verlorenen EM-Finale mit England am vergangenen Sonntag noch im Urlaub. Danach wird er in Reals Vorbereitung auf die neue Saison einsteigen, die mit dem UEFA Super Cup gegen Atalanta Bergamo am 14. August beginnt.

Bellingham war im Sommer 2023 von Borussia Dortmund nach Madrid gewechselt, besitzt bei Real einen Vertrag bis 2029. In seiner ersten Saison bei den Königlichen kam der englische Nationalspieler auf 23 Tore in 42 Pflichtspieleinsätzen. Zudem lieferte Bellingham auch noch 13 Assists.